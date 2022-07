Fotbalisté Sparty vypadli z evropských pohárů, Slavia postupuje

Fotbalisté Sparty vypadli z evropských pohárů. Po domácí remíze 0:0 s Vikingem Stavager totiž v odvetě 2. předkola Konferenční ligy prohráli v Norsku 1:2. Poprvé od sezony 2019/20 se tak Letenští nepředstaví v pohárové skupině. „Tím zase utrpí český koeficient. „I když je to rival, je to český tým," reagoval na vyřazená Sparty slávistický trenér Jindřich Trpišovský. Jeho svěřenci naopak postupují. Po výhře 4:0 na Gibraltaru totiž St. Josephs porazili fotbalisté Slavie i v Edenu a to 7:0. Příští čtvrtek rozehrají dvojutkání s Panathinaikosem Atény před svými fanoušky.