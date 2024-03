Fotbalisté v Norsku v prvním letošním utkání zahájí éru pod trenérem Haškem

Čeští fotbalisté v pátek zahájí éru pod novým trenérem Ivanem Haškem, který převzal tým po Jaroslavu Šilhavém. Reprezentanti v prvním letošním utkání nastoupí v Oslu proti Norsku a začnou tím přípravu na letní mistrovství Evropy. Mírným favoritem jsou Seveřané, jejichž barvy hájí jedna z největších světových hvězd současnosti Erling Haaland. V úterý zakončí české mužstvo březnový program domácím zápasem proti Arménii. Hašek převzal reprezentaci na začátku ledna. Na lavičce nahradil Šilhavého, který se v listopadu po skončení kvalifikace navzdory postupu na Euro do Německa rozhodl nepokračovat. Hašek už krátce vedl české mužstvo coby dočasný trenér v pěti zápasech v roce 2009, kdy byl zároveň svazovým předsedou. Reprezentace tehdy pod ním neprohrála a připsala si tři vítězství a dvě remízy. Šedesátiletý kouč nyní vyhlíží obnovenou premiéru a věří, že bude úspěšná. "Jdeme do zápasu s tím, že chceme vyhrát. Víme, koho máme proti sobě. Když se podíváte na soupisku Norska, na jejich základní sestavu, tak 90 procent hráčů je z top pěti lig v Evropě. Navíc v těch klubech nastupují naprosto pravidelně a jsou oporami," řekl Hašek. "Takže co se týče toho, kdo vstoupí do zápasu jako favorit, budou to asi Norové. Čeká nás opravdu velmi silný soupeř, ale my budeme chtít uspět. Myslím, že český fanoušek se má na co těšit," doplnil bývalý reprezentační kapitán.