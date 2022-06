Fotbalisté v závěru přišli o výhru nad Španělskem, s favoritem remizovali 2:2

Čeští fotbalisté v druhém utkání skupiny A2 Ligy národů remizovali se Španělskem 2:2. Reprezentanti proti finalistům minulého ročníku a trojnásobným mistrům Evropy dvakrát vedli a sahali po nečekaném vítězství, ale v 90. minutě vyrovnal Iňigo Martínez. Za domácí se prosadili ve čtvrté minutě Jakub Pešek a v 66. minutě Jan Kuchta, za hosty skóroval ještě na konci úvodního dějství sedmnáctiletý Gavi. Reprezentace ani v šestém vzájemném duelu v samostatné historii Španělsko neporazila, uhrála s ním druhou remízu.

"Kluci odehráli výborný zápas. Inkasovali jsme v posledních sekundách, takže jsme trochu zklamaní. Na druhou stranu je to i tak skvělý výsledek, čtyři body po dvou zápasech jsou výborné," řekl Šilhavý na tiskové konferenci. "Že po dvou zápasech v této nejvyšší skupině budeme mít čtyři body, to jsem si ani ve snu nemyslel. Pro nás je úspěch už to, že jsme tam postoupili. Když se zápasy s těmito giganty blížily, samozřejmě nějaké obavy tam trochu byly," poznamenal Šilhavý.