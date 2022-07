Fotbalisty Plzně čeká odveta 2. předkola Ligy mistrů proti Helsinkám

Fotbalisté Plzně budou bojovat o postup do další fáze Ligy mistrů. V odvetě 2. předkola nastoupí proti HJK Helsinky, které před týdnem ve Finsku porazili 2:1. Kromě jednogólového náskoku se Viktoria ve večerním zápase může spolehnout i na výhodu domácího prostředí. Stadion ve Štruncových sadech bude vyprodaný a Západočeši na něm navíc v evropských pohárech neprohráli už osmkrát v řadě. „Cítíme to všichni, že jsme doma hodně silní. Takže doufám, že to bude pokračovat. Venkovní zápasy většinou urveme nějak na sílu, ale věřím, že doma to zvládneme a postoupíme,“ řekl Českému rozhlasu plzeňský obránce Lukáš Hejda.