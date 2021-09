Fotograf Josef Koudelka daroval 2000 svých snímků českým muzeím a galeriím

Fotograf Josef Koudelka věnoval 2000 svých snímků vybraným českým kulturním institucím. Jednání o daru světoznámého tvůrce trvala přes čtrnáct let, darovací smlouvy se postupně podepisují. Většina fotografií připadne Uměleckoprůmyslovému muzeu, které už má stovky z nich ve svém depozitáři, další pak získá Národní muzeum a Moravská galerie v Brně. "Děkuji všem, mám jistotu, že tento dar se dostal do správných míst a správných rukou a že se s ním bude správně v budoucnosti zacházet. Jsem rád, že jsme se dostali dnes do tohoto bodu, že uzavíráme tento dar a že můžeme jít k něčemu dalšímu," řekl dnes Koudelka při setkání na ministerstvu kultury. Všechny obdarované sbírkové instituce jsou příspěvkovými organizacemi ministerstva kultury. "Jsem ve věku, kdy vím, že moje léta jsou omezená, a snažím se většinu věcí, které jsou možné, dodělat. Měl jsem názor, že až tady jednou nebudu, nikdo se nebude moct dotknout toho, co jsem udělal. Teď zjišťuji, že mám 30.000 kontaktů filmu, které jsem za 30 let nafotografoval. Pro mě vždycky bylo na prvním místě fotografovat a cestovat. Teď, když nemůžu cestovat, snažím se dát do pořádku všechny věci, musím prohlédnout těch 30.000 kontaktů a zjistit, co tam je. Protože až tady nebudu, nikdo už to nezjistí," uvedl třiaosmdesátiletý fotograf.