Francouzská EDF má nabídku na jaderný blok v Dukovanech připravenou

Francouzská společnost EDF, která je jedním ze tří uchazečů o stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech, má svou finální nabídku připravenou. Zahájila proto proces jejího předání podle původního termínu, který byl stanoven na dnešek. Na tiskové konferenci v Praze to uvedli zástupci firmy. Dalšími zájemci o stavbu jsou severoamerický Westinghouse a korejská KHNP. Původní termín pro podání přihlášek byl z 2. října odložen na 31. října. Nový blok by měl být dokončen do roku 2036. Uchazeči o stavbu bloku podali své první nabídky loni na podzim. Polostátní ČEZ, který má projekt na starosti, detaily nabídek nezveřejnil. Na jaře vedl s uchazeči vyjasňovací jednání, na nichž si chtěl se zájemci vysvětlit některé podmínky tendru a první nabídky. Následně je ČEZ vyzval k podání finálních nabídek. O odložení termínu z 2. října na později podle serveru Novinky.cz požádal Westinghouse. Po finálním obdržení nabídek je ČEZ vyhodnotí a hodnoticí zprávu předá vládě ke schválení.