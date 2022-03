Garanční systém začal vyplácet vklady advokátních úschov u Sberbank CZ

Garanční systém finančního trhu začal dnes prostřednictvím poboček Komerční banky vyplácet náhrady za pohledávky z vkladů vedených na účtech advokátních úschov u Sberbank CZ. Náhrady vkladů klientům banky začal vyplácet ve středu 9. března. Celkem jde o 24,2 miliardy korun. Česká národní banka 28. února zahájila kroky k odebrání bankovní licence Sberbank CZ, která má vazby na Rusko.

Každá oprávněná osoba má nárok na náhradu 100 procent vkladu předaného do advokátní úschovy, maximálně však do limitu 2,499.500 Kč na osobu. Garanční systém však upozornil na to, že zatím od Sberbank CZ obdržel podklady pouze pro část klientů, kteří měli v advokátních úschovách své prostředky. Konkrétně to bylo 2781 klientů, což představuje zhruba čtvrtinu z celkového bankou uváděného počtu úschovních účtů. Všechny klienty Garanční systém informuje doporučeným dopisem.