Garanční systém začíná vyplácet klientům Sberbank náhrady za peníze z advokátních úschov

Garanční systém finančního trhu začne klientům Sberbank vyplácet náhrady za peníze, které měli v advokátních úschovách. Týká se to případů, kdy lidé kupovali nemovitost, peníze odeslali do advokátní úschovy, ovšem z ní už se peníze po prodeji nemovitosti kvůli krachu Sberbank nedostaly k prodávajícímu. O náhradu si můžou zažádat kupující do 28. dubna. K žádosti musí přiložit listiny prokazující nárok na náhradu.

Přes pobočky Komerční banky už Garanční systém vyplatil vklady víc než 60 tisícům klientů za necelých 22 miliard korun.