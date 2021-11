Gazdík chce s Plagou jednat o možném prodloužení vánočních prázdnin

Kandidát na ministra školství Petr Gazdík (STAN) se chce do konce týdne sejít s ministrem školství v demisi Robertem Plagou (za ANO) a jednat s ním o možném prodloužení vánočních prázdnin. Podle návrhu opatření, která minulý týden představila nově vznikající vláda, by kvůli výraznému zhoršení epidemie měly vánoční prázdniny začít od pondělí 20. prosince. Harmonogram letošního školního roku počítá s prázdninami od čtvrtka 23. prosince. Děti se mají do lavic vrátit 3. ledna. Plaga v reakci uvedl, že případné prodloužení prázdnin by nedávalo smysl bez současného omezení třeba i provozu podniků. "Pokud by prodloužení vánočních prázdnin mělo být v tomto směru jediným opatřením, opět by to byly školy, které jako jediné brzdí epidemii a nesou její následky," řekl.