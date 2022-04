Gazdík je připraven diskutovat o možnosti statutu chráněné osoby pro učitele

Ministr školství Petr Gazdík (STAN) nevylučuje, že by učitelé mohli získat statut chráněné osoby. Chce o tom diskutovat s koaličními partnery a poslanci ve školském výboru, až se dopodrobna vyhodnotí tragický incident na Středním odborném učilišti Ohradní v pražské Michli. Gazdík to řekl ČTK prostřednictvím tiskového oddělení ministerstva školství. V učilišti Ohradní jeden z vyučujících ve čtvrtek podlehl zraněním po útoku mačetou. Z útoku je podezřelý jeho učeň.

O možnosti zavést pro učitele a vychovatele statut chráněné osoby hovořil už v roce 2014 bývalý ministr školství Marcel Chládek (ČSSD). Reagoval tak tehdy na útok chovanců na vychovatele ústavu v Králíkách. Statut chráněné osoby mohl podle něj zaručit, že ti, kdo by pedagogy napadli, by dostali přísnější tresty. Útoky ve školách v Česku nejsou časté. Například v roce 2014 v budově střední školy ve Žďáru nad Sázavou ubodala šestadvacetiletá žena studenta a další tři lidi zranila. V dubnu 2015 státní zástupce trestní stíhání ženy za útok ve Žďáru zastavil pro nepříčetnost. Žena byla umístěna do detenčního ústavu, podle znalců trpí schizofrenií.