Gazdík: Ministerstvo školství připravilo pro školy návod, jak s žáky probrat situaci na Ukrajině

Ministerstvo školství připravilo pro učitele návod, jak by měli s žáky probrat současnou situaci na Ukrajině. Novinářům to dnes řekl ministr školství Petr Gazdík (STAN). Záměrem je podle něj to, aby žáci nehledali vinu za útok Ruska na Ukrajinu třeba u svých spolužáků ruské či ukrajinské národnosti a děti lépe chápaly informace a souvislosti mezinárodního konfliktu. Ministerstvo má podle Gazdíka informace o tom, že v některých základních školách, které navštěvují žáci ukrajinské či ruské národnosti, se vyskytly konflikty. Jde podle něj o jednotky případů. Školy by měly metodiku dostat dnes.