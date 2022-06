Gazdík: Stát by mohl dotovat ceny energií více než 50 miliardami korun

Vláda je připravena vydat na úsporný tarif z rozpočtu víc než 50 miliard korun. V České televizi Otázky to řekl ministr školství Petr Gazdík (STAN). Ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) minulý týden na svém twitteru oznámil, že kabinet návrh tarifu projedná 22. června. Už dřív uvedl, že nižší cena se bude týkat elektřiny i plynu. Náklady státního rozpočtu na tuto pomoc odhadl před časem mezi 16 až 24 miliardami korun.

"Do určité výše spotřeby bude ta cena výrazným způsobem nižší," uvedl Gazdík. Zavedení sociálního tarifu by mělo pomoct lidem zvládnout prudké zdražování energií. Stát by měl dotovat určitou spotřebovanou část, sleva by měla činit 15 až 20 procent.

Stínový ministr školství, moravskoslezský hejtman a šéf školského výboru Sněmovny Ivo Vondrák (ANO) doufá v to, že nastavení tarifu bude srozumitelné a využití administrativně nenáročné, aby vyřizování nezatěžovalo úřady.

Spotřebitelské ceny v květnu proti loňsku vzrostly celkově o 16 procent. Zemní plyn podle údajů statistického úřadu meziročně zdražil o 49,2 procenta, tuhá paliva o 30,1 procenta.