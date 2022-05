Gazdík: U zápisů do škol by se mohla zohledňovat i délka přihlášení v obci

Ministr školství Petr Gazdík (STAN) zvažuje změnu podmínek pro zápisy do spádových škol tak, aby se u trvalého bydliště zohledňovala i délka jeho trvání. Mohlo by to podle něj pomoct zamezit situacím, kdy se lidé kvůli zápisům přehlašují na novou adresu a v důsledku převisu přihlášek se pak o přijatých musí losovat. Problém přehlašování lidí na adresu v obvodu školy, kam chtějí dítě zapsat, nazval Gazdík školní turistikou. Zhoršuje podle něj přeplněnost škol v některých obvodech. V poslední době jde o velmi častý problém v prstenci kolem Prahy, kde jsou kapacity škol i školek nejvíc vytížené, řekl. V případě, že škola nemá dost míst pro všechny zájemce o zápis s trvalým pobytem v daném obvodu, musí přijaté vylosovat. Ministrovi se to nelíbí. "Já zvažuji, že bychom se bavili o změně příslušného zákona, abychom zřizovatelům dali možnost více kritérií, než je pouze trvalé bydliště v obci," uvedl. "Mně by se třeba líbilo kritérium jako délka trvalého bydliště v obci, což by právě té (školní) turistice zabránilo," řekl. Lidé, kteří se například v dané obci narodili, by pak podle ministra mohli míst větší šanci na přijetí než ti, kteří se do obce přihlásili jen kvůli škole před nedávnem na adresu třeba k příbuzným, míní.