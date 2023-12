Gen: Kyberútoky budou příští rok více přizpůsobené každé oběti a s využitím AI

Kyberzločinci se v příštím roce zaměří na útoky "šité na míru" každé oběti. Vyplývá to z předpovědi bezpečnostní firmy Gen. Kyberútoky podle ní budou využívat techniky deepfake, tedy realistických úprav videí a umělé inteligence (AI) k napodobování hlasu a vzhledu kolegů či známých až po špiónské aplikace šířené prostřednictvím věrohodných reklam nebo zpráv. Podle Gen bude proto důležitější ověřovat, co lidé skutečně vidí, slyší a na co klikají. "V roce 2024 pronikne kyberbezpečnost ještě více do každodenního života běžných lidí. Dávno pryč jsou doby, kdy se problematika kybernetické bezpečnosti týkala pouze firem nebo těch nejdigitálnějších lidí. Předpokládáme, že umělá inteligence bude hrát ve tvorbě hrozeb obrovskou roli a umožní zločincům vytvářet sofistikovanější a věrohodnější podvody,“ uvedl technický ředitel společnosti Gen Michal Pěchouček. V letošním roce množství kyberútoků prudce rostlo. Podle statistik služby O2 Security, blokující závadný provoz, v letošních prvních deseti měsících mířila na české uživatele více než jedna miliarda bezpečnostních hrozeb. Jen za poslední dva sledované měsíce šlo o téměř 500 milionů útoků, což je více, než za celý loňský rok dohromady.