GIBS stíhá osm dozorců z Valdic kvůli fyzickému napadení vězňů

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) stíhá osm dozorců z věznice Valdice na Jičínsku kvůli zneužití pravomoci úřední osoby. Jsou obviněni z toho, že ve dvou případech fyzicky napadli v celách vězně, nebo tomuto napadání přihlíželi. GIBS zahájil trestní stíhání proti příslušníkům Vězeňské služby po vyhodnocení důkazů i znaleckých posudků loni v říjnu, informovala v tiskové zprávě mluvčí inspekce Ivana Nguyenová.

První případ fyzického napadení se podle GIBS odehrál v květnu roku 2020, kdy šest dozorců vstoupilo do cely odsouzeného kvůli provedení prohlídky. "Příslušníci měli vynutit od odsouzeného fyzickým nátlakem sdělení, kde v cele se nacházejí nepovolené věci, a to tak, že měl být udeřen do tváře, měla mu být silným tlakem lámána operovaná noha a měla mu být obtočena jeho ruka okolo krku, a tím vyvíjen silný tlak na dýchací cesty," popsala Nguyenová.

Valdice jsou podle deníku čtvrtou českou věznicí, kde v posledních dvou letech řešila inspekce podezření na fyzické násilí ze strany dozorců. Další případy se měly odehrát ve Světlé nad Sázavou , Rýnovicích a v Pardubicích. U prvních dvou věznic byli tamní příslušníci obžalováni, kauza z Pardubic je zatím ve stadiu prověřování.