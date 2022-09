Goodyear musí českému vynálezci zaplatit 65 milionů USD, rozhodl soud

Americká společnost Goodyear Tire & Rubber musí českému vynálezci Františku Hrabalovi zaplatit 65 milionů dolarů (1,6 miliardy Kč), rozhodl v pondělí soud ve Spojených státech. Spor se týkal Hrabalových nápadů ohledně samonafukovacích pneumatik, uvedl specializovaný server Law360, který se věnuje obchodním sporům.

Firma si podle soudu přivlastnila pět obchodních tajemství vynálezce a jeho společnosti Coda Development, sdělil ČTK jednatel společnosti Coda Jan Martínek. Porota rozhodla, že Goodyear jednal se zlým úmyslem. Společnost Coda zažalovala firmu Goodyear a jejího někdejšího inženýra Roberta Benedicta v roce 2015. Česká firma uvedla, že se Hrabal v lednu a červnu 2009 setkal se zaměstnanci Goodyearu ohledně možnosti spolupráce a zavedení jeho nápadů do výroby.

Americký výrobce pneumatik podepsal smlouvu o mlčenlivosti, podle níž mohl využít poznatky svých zaměstnanců pouze v případě, že by uzavřel partnerství s českou společností. To se ale nikdy neuskutečnilo. Benedict ale využil poznatků ze schůzek a začal je rozvíjet v naději, že to společnosti Goodyear v následujících letech přinese zisky v řádu stovek milionů dolarů, tvrdí společnost Coda. Goodyear podle ní také získal na základě Hrabalových nápadů dva patenty.