Greenpeace ČR spouští novou kampaň s názvem Zachraňme přírodu

Symbolicky na Mezinárodní den lesů spouští organizace Greenpeace ČR novou kampaň Zachraňme přírodu. Navazuje na svou snahu omezit kácení stromů ve starých lesích. V Česku se ekologická organizace zaměří především na vznik nových chráněných území a zlepšení ochrany ekosystémů. Greenpeace o tom informovala v tiskové zprávě. "Přestože ochrana a obnova přírody je klíčová pro naše přežití, stále vidíme, že se cenné ekosystémy ničí a jejich ničení je bez jakékoliv regulace financováno i evropskými bankami a finančními institucemi nebo dokonce podporováno z veřejných zdrojů v formě pobídek a dotací," uvedl Jan Freidinger, koordinátor kampaně Zachraňme přírodu. Nyní je podle organizace čas, kdy by se měla příroda po celém světě kvůli krizi s přírodní rozmanitostí a klimatickým změnám nejen lépe chránit, ale také obnovovat. Česko musí do roku 2025 připravit Národní plán obnovy přírody a identifikovat dotace a pobídky, které přispívají ke ztrátě přírodní rozmanitosti a přesměrovat je naopak do ochrany a obnovy přírody, uvádí tisková zpráva. Greenpeace se zaměří na rozšiřování chráněných území v Česku a na finanční toky, které se podle organizace podílejí na destrukci přírody.