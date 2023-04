Greenpeace spustila kampaň k záchraně starých lesů

Organizace Greenpeace apeluje na státní i soukromé organizace, aby přestaly kácet lesy starší 120 let. Stát by pak podle ekologů měl připravit opatření, která zamezí ničení starých lesů. V rámci kampaně Nekácejte.cz, kterou spustili, mohou lidé podepsat výzvu k větší ochraně těchto lesů s původní druhovou skladbou. Příští čtvrtek chtějí zástupci Greenpeace předat své požadavky týkající se záchrany starých lesů ministerstvu zemědělství, které je zodpovědné za správu českých lesů. Organizace o tom informovala v tiskové zprávě. Mezi jejími požadavky na ministerstvo zemědělství je mimo jiné to, aby nařídilo státnímu podniku Lesy ČR, aby přestal ve starých lesích s kácením a nešetrnými postupy. Greenpeace se přitom odvolává na situaci ve východním Krušnohoří, kde žije několik chráněných druhů živočichů a rostlin. "V minulosti se zde vyskytly případy holosečného kácení, vysazování nepůvodních dřevin, či dokonce ilegálního kácení bez povolení, a to jak ze strany soukromého vlastníka, tak i státní společnosti Lesy ČR. Státní společnost přitom v současné době plánuje další těžbu v nejstarších porostech na úpatí Krušných hor," uvedla organizace v tiskové zprávě. V Česku staré lesy pokrývají zhruba devět procent rozlohy, z toho asi polovinu vlastní stát. Jen zlomek je ale nějakým způsobem chráněn, konstatovali ekologové.