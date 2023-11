Gruntorád a Bok s ukončením hladovky vyčkávají na podepsané usnesení vlády

S ukončením hladovky před úřadem vlády disidenti vyčkají do doby, než dostanou premiérem podepsané rozhodnutí vlády, kterým kabinet v sobotu zrušil své usnesení, jímž se loni v lednu přihlásil k tradicím Charty 77. Novinářům to dnes ráno před úřadem vlády řekl aktivista a někdejší disident John Bok, který spolu s disidentem Jiřím Gruntorádem drží hladovku kvůli neřešení problému nízkých důchodů odpůrců a odpůrkyň komunistického režimu. Bok předpokládá, že usnesení vlády dostanou hladovkáři dnes brzy odpoledne. Kabinet se také ve středu usnesl, že do 15. prosince ministři připraví návrhy zákonné úpravy penzí. "To není jenom díky tomu, že my jsme drželi hladovku. To je díky tomu, že nás spousta lidí podporovala," uvedl Bok na dotaz novinářů, jaký má pocit z toho, že vláda vzala protest disidentů vážně. Dodal, že zdravotně se cítí skvěle. Signatář Charty 77 a zakladatel knihovny samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti Gruntorád zahájil hladovku minulý týden v pátek. Následně se k němu připojil Bok. Kromě řešení problému nízkých penzí disidentů a disidentek Gruntorád požadoval odstoupení ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL). Gruntorád ve středu v rozhovoru s Aktuálně.cz řekl, že hladovku ukončí, pokud vláda zruší usnesení, kterým se loni v lednu přihlásila "k tradicím dlouholetého zápasu Charty 77 o lidská a občanská práva a o demokracii". Ministři požadavku v sobotu vyhověli a hlasováním na dálku usnesení zrušili. Neznamená to ale, že by se kabinet odkazu vzdal, uvedl úřad vlády. "Na obhajobu naší vlády je třeba říci, že tento stav nezavinila a naopak činí řadu konkrétních kroků, které vedou k jeho nápravě. Tím se ovšem nezříkáme odpovědnosti. Vláda se rozhodla z humanitárních důvodů vyhovět požadavku Jiřího Gruntoráda a udělat symbolické gesto a své usnesení k Chartě 77 odvolat," poznamenala Strakova akademie.