Guvernér: Česká národní banka očekává v prvním pololetí roku 2024 inflaci kolem dvou procent

Inflace by měla být v první polovině příštího roku kolem dvou procent. V televizi Prima to řekl guvernér České národní banky Aleš Michl. Do konce tohoto roku by se podle něj měl meziroční růst cen pohybovat ještě kolem sedmi až devíti procenty. Michl zároveň řekl, že bankovní rada zatím neplánuje snížit základní úrokovou sazbu. "Zapomeňme na brzké snižování sazeb, nečekejme, že snížíme sazby v září, říjnu a podobně," dodal. Základní úroková sazba je už od loňského června na sedmi procentech. Michl také řekl, že pokud se nebudou konsolidovat veřejné finance, centrální banka bude naopak nucená úrokovou sazbu zvyšovat.