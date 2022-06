GZ Media otevřela třetí lisovnu vinylů v Severní Americe, zaměstná 255 lidí

Česká společnost GZ Media otevřela třetí lisovnu vinylových desek na severoamerickém kontinentě. Do výrobního závodu v Nashvillu v americkém státě Tennessee investovala zhruba 13,3 milionu dolarů (přes 300 milionů Kč). Největší výrobce gramofonových desek na světě chce v továrně do dvou let vytvořit 255 nových pracovních míst.

Severoamerický kontinent byl pro GZ Media významný už v době, kdy se gramofonové desky začaly vracet do módy. Dodnes je hlavním odbytištěm vinylů, po kterých stále roste poptávka. Každá čtvrtá gramofonová deska, která se v současnosti na světě prodá, pochází od GZ Media, uvedla firma.