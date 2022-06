Hackeři požadují desítky milionů korun výkupného po Ředitelství silnic a dálnic za odblokování zašifrovaných dat

Desítky milionů korun výkupného požadují hackeři po Ředitelství silnic a dálnic. Odblokovali by pak přístup do jeho systému. Hospodářským novinám to řekl ředitel Radek Mátl. Kybernetický útok se stal 17. května. Hackeři při něm zašifrovali data Ředitelství silnic a dálnic. To přišlo o celé účetnictví a všechny smlouvy. Pozastavené je proto vypisování zakázek a zpozdí se tak třeba soutěže na stavbu silnic a dálnic. Ředitelství teď zvažuje, jestli má požadovanou částku zaplatit. Nejspíš by to totiž vyšlo levněji než smluvní penále za zpožděné zakázky.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost na konci května oznámil, že útočníka zná. Z taktických důvodů ho ale zatím nezveřejní.