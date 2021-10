Hamáček rezignoval na funkci předsedy ČSSD, kandidaturu ohlásila Maláčová

Jan Hamáček skončil v čele sociální demokracie. Svou rezignaci oznámil na pondělním jednání předsednictva ČSSD. Konec ve funkci předsedy Hamáček avizoval už před více než dvěma týdny - konkrétně poté co ČSSD neuspěla ve sněmovních volbách. Strana v nich získala 4,7 procenta hlasů a v nové Poslanecké sněmovně tak nemá žádné poslance. Nového předsedu si sociální demokracie zvolí na sjezdu, který by se podle končícího ministra kultury Lubomíra Zaorálka mohl konat ještě letos. Kandidaturu do čela sociální demokracie ohlásila končící ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která je nyní místopředsedkyní strany. "Přála bych si stranu sjednotit, posílit spolurozhodování členské základny a činnost postavit na programové a spolkové činnosti a politickém aktivismu," napsala na twitteru Maláčová.