Hamáček rezignuje kvůli volebnímu výsledku na funkci předsedy ČSSD

Vicepremiér Jan Hamáček rezignuje na funkci předsedy sociální demokracie poté, co se strana nedostala do Sněmovny. Složit účty a skončit chce na jednání předsednictva strany, které svolalo vedení na 25. října, řekl Hamáček novinářům v pražském Lidovém domě, kde má vládní strana svůj volební štáb. ČSSD popřál, aby chytila druhý dech a za čtyři roky se do Sněmovny vrátila. To v minulosti zvládla KDU-ČSL.

Voliči dali podle Hamáčka najevo, že si přejí pravicovou vládu a levice ve Sněmovně zastoupena nebude. "Mrzí mě to, nicméně je to rozhodnutí našich občanů," řekl. Při sečtení 99 procent hlasů je ČSSD se ziskem 4,68 procenta pod hranicí vstupu do Sněmovny. Poprvé za dobu samostatné ČR se tak ČSSD nedostane do Sněmovny. "Bohužel to o pár desetin uteklo," uvedl. Je tak logické splnit slib a skončit, dodal. ČSSD se podle něj bude připravovat na komunální volby v příštím roce.

ČSSD zaplatila podle svého odstupujícího předsedy Jana Hamáčka volebním výsledkem část ceny za účast ve vládě. Strana podle něj tuto zkoušku, kdy skončila mimo Sněmovnu, přežije. Svého nástupce, který by ho v předsednickém křesle mohl vystřídat, Hamáček doporučovat nebude.

Dlouholetý poslanec ČSSD a starosta Náchoda Jan Birke považuje výsledek sociální demokracie ve sněmovních volbách za debakl. Na druhou stranu je to podle něj šance na restart strany, řekl dnes ČTK. "ČSSD je nejstarší politickou stranou na naší politické scéně a zaslouží si rozumné, rozvážné a konstruktivní kroky do budoucna," uvedl Birke, který je krajským předsedou ČSSD.