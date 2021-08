Hamáček: Šéfa BIS má dle Babiše vybrat další vláda

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce nechat rozhodnutí o novém řediteli Bezpečnostní informační služby (BIS) na příštím kabinetu, který vzejde z říjnových sněmovních voleb. Po dnešním společném jednání to potvrdil vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Civilní kontrarozvědka podle šéfa sociálních demokratů případné přechodné období zvládne.

Vicepremiér Hamáček je s fungováním BIS spokojen. "Můj názor je stále stejný, já jsem vůči fungování BIS neměl žádné výhrady. Nicméně ve chvíli, kdy pan premiér se rozhodl to nechat na příští vládu, tak to je jeho kompetence a mně nezbývá, než to respektovat," doplnil Hamáček. Je přesvědčen, že civilní kontrarozvědka funguje profesionálně a zcela jistě zvládne i případné přechodné období.

Zástupci opozičních ODS či TOP 09 spojují rozhodnutí premiéra Andreje Babiše (ANO) počkat s výběrem nového ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) na příští kabinet se strachem předsedy vlády z prezidenta Miloše Zemana. Zeman nynějšího ředitele BIS Michala Koudelku dlouhodobě kritizuje. V květnu nevyhověl už pošesté návrhu vlády na jeho povýšení do generálské hodnosti.