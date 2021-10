Hamáček: Situace se zhoršuje, plošné testování žáků bude v několika okresech

Listopadové testování ve školách se bude podle aktuálních dat o šíření epidemie covidu-19 týkat osmi okresů, situace je špatná hlavně v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Po jednání ústředního krizového štábu to řekl jeho šéf a ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) rozhodnou data z předchozí neděle, protože je třeba týden na přípravu testování. Další okresy mohou přibýt do druhého kola testování 8. listopadu, pokud se tam situace zhorší. Hamáček také řekl, že požádal ministerstvo zdravotnictví, aby odhadlo, kolik testů na covid bude do konce roku potřeba. Krizový štáb se podle něj zabýval vývojem epidemie. Pokud se vezme počet hospitalizovaných v poměru k počtu nakažených, čísla jsou podle Hamáčka lepší než v minulých vlnách epidemie. Řešila se také situace ve školách, podle Hamáčka je prioritou, aby školy zůstaly otevřené. Lidé budou muset dál vyplňovat formulář při příjezdu ze zahraničí

Při návratu ze zahraničí bude dál platit povinnost vyplnit příjezdový formulář. Povinnost zrušil k 27. říjnu Městský soud v Praze. Nařízení podle něj mimo jiné zasahuje do práva vstoupit na území Česka. Podle Hamáčka ale stačí, když ministerstvo zdravotnictví doplní zdůvodnění opatření. Příjezdový formulář musejí vyplnit lidé při návratu ze všech zemí, pokud v zahraničí byli v posledních 14 dnech déle než 12 hodin.