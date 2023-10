Happening na pražském nádraží Bubny připomene první transport Židů z Prahy

Na pražském nádraží Bubny se dnes vpodvečer uskuteční devátý ročník happeningu Bubnování pro Bubny, který má připomenout první transport Židů z Prahy do koncentračních táborů a také civilní oběti současných válečných konfliktů. Akci pořádá příspěvková organizace ministerstva kultury Památník ticha, která plánuje přeměnit bubenské nádraží v paměťovou instituci věnovanou obětem holokaustu. Účastníci happeningu každoročně symbolicky bubnují za účelem narušení ticha, které symbolizuje pasivní přihlížení událostem, které se zdají zprvu nenápadné, ale mohu vést k celospolečenským tragédiím. Akce se koná 82 let ode dne, kdy z okupované Prahy odjel první židovský transport, a zhruba týden poté, co palestinské radikální hnutí Hamás zaútočilo na Izrael. Letošní Bubnování se ponese v rytmu jazzu za tónů amerického bubeníka Adama Nussbauma a swingového orchestru BigBandPlus z Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy. Následovat bude společný koncert NYC Tria Libora Šmoldase s Nussbaumem a kontrabasistou Jayem Andersonem. Návštěvníci mohou také zhlédnout v interiéru bubenského nádraží výstavu Brány paměti, která je zaměřena na historii projektu Památníku ticha.