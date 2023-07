Hašek: Státy EU mají nabídnout azyl ruským sportovcům, kteří odsoudí válku

Státy Evropské unie by měly zajistit azyl pro ruské a běloruské sportovce, kteří odsoudí ruskou agresi na Ukrajině. V sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku to dnes řekl bývalý český hokejový brankář Dominik Hašek, který jednal s europoslanci o tom, jak znemožnit mezinárodní starty ruských sportovců propagujících režim prezidenta Vladimira Putina. Pokud sportovci válku jasně neodsoudí, neměli by startovat v mezinárodních soutěžích ani na olympiádě příští rok v Paříži, dodal Hašek.

Jeden z nejúspěšnějších hokejistů české historie a olympijský vítěz z her v Naganu v roce 1998 dorazil mezi evropské zákonodárce v rámci své dlouhodobé snahy o vyloučení ruských a běloruských sportovců. To je podle něj momentálně jedinou možností, jak zabránit propagaci války. "Dobře víme, že každý Rus, který odsoudí válku a Putinovo jednání, nejenže bude šikanován, ale pravděpodobně půjde před soud a bude odsouzen," prohlásil Hašek. Pokud získá v unijních zemích status uprchlíka sportovec i jeho rodina, může to podle hokejové legendy některé z nich motivovat.

Řada ruských sportovců však Putina přímo podporuje a v armádních střediscích májí kvalitní podmínky k tréninku. Hašek připustil, že není jisté, kolik lidí by využilo možnosti odejít do EU, tato varianta však podle něj musí být k dispozici. Evropský parlament nemá přímé pravomoci týkající se organizace sportovních soutěží, politici však mohou přesvědčovat ke změně přístupu například národní vlády či sportovními svazy.