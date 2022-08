Hasiči do Českého Švýcarska povolali další posily s technikou

Hasiči, kteří v Národním parku České Švýcarsko bojují s rozsáhlým požárem už devátý den, pokračují v takzvaném požárním útoku. Českému rozhlasu to řekl mluvčí ústeckých hasičů Milan Rudolf. Hasiči podle něj povolali další posily. Šéf hasičů Ústeckého kraje Roman Vyskočil v České televizi uvedl, že dnes ráno přijelo dalších 150 hasičů s technikou. Přivezli další přenosná čerpadla, čtyřkolky a hadice. "Pracují v náročném terénu, potřebujeme častěji střídat a dostat se co nejdále, do těch nejzazších míst," řekl Vyskočil v ČT. Počítá se také s pomocí letecké techniky - včetně vrtulníků z Německa. Situace je podle hasičů stabilizovaná. Plochu, na kterou v neděli postoupili, stále drží. O víkendu s požárem v národním parku bojovalo 780 hasičů. Při náročném zásahu se několik z nich zranilo - jeden z nich skončil na traumacentru v ústecké nemocnici.

Hasiči se dostali soutěskám

Nezávislý starosta Hřenska Zdeněk Pánek Českému rozhlasu řekl, že se hasiči dostali soutěskám, které doteď byly kvůli požárům nedostupné. Jestli se letos na místě podaří obnovit turistickou sezónu, bude podle něj záležet na tom, jak jsou lodičky a turistické zázemí poškozeny. Starosta také vyzval případné dobrovolníky, aby zatím do Hřenska nejezdili pomáhat.