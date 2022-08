Hasiči by do týdne mohli ukončit zásah v Českém Švýcarsku

Do konce příštího týdne by hasiči mohli úplně uhasit požár v Českém Švýcarsku. Řekl to jejich mluvčí Martin Kavka. Jako první by podle něj měli hasiči uvolnit jižní část oblasti, kde jednotky zasahují - a to v nejbližších dnech. Nezávislý starosta Hřenska Zdeněk Pánek ve vysílání Českému rozhlasu řekl, že jako první by se měli vrátit obyvatelé Mezné a Mezní Louky, a to nejdřív v pátek 12. srpna. Tam aktuálně nehoří, návrat lidí ale podle Pánka zatím není možný. Starosta také řekl, že město bude chtít co nejdřív otevřít turistům zejména soutěsky na Kamenici. Kdy by přesně by to mohlo být, ale podle něj není jasné.