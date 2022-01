Hasiči loni meziročně zasahovali u více událostí v souvislosti s koronavirem

V souvislosti s koronavirovou pandemií hasiči loni zasahovali u 13.472 událostí. Bylo to o 19 procent více než předloni. Na bilanční tiskové konferenci to oznámil ředitel Hasičského záchranného sboru (HZS) Vladimír Vlček. Dvě dávky vakcíny proti covidu-19 má 79 procent příslušníků hasičského sboru, posilující třetí dávku dostalo 29 procent. Hasiči se mimo jiné zapojili do odběru antigenních a PCR testů na koronavirus, pomáhali též krajským hygienickým stanicím s trasováním kontaktů nakažených osob. Někteří také pomáhali v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb.

Hasiči jsou jednou ze skupin, které by podle již platné vyhlášky musely mít dokončené očkování do konce února. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) již ale dříve avizoval, že chce do poloviny února představit novelizovanou podobu vyhlášky. Podle Vlčka tak není známo, jaký bude mít dopad na hasiče.

Hasičský záchranný sbor (HZS) loni opustilo 520 příslušníků, o téměř 200 více než předloni a nejvíce od roku 2010. Podle jeho ředitele Vladimíra Vlčka to souvisí s koronavirovou situací i s věkovým složením sboru. Celkem k 1. lednu letošního roku bylo v HZS 10.318 hasičů. K začátku roku 2022 byl věkový průměr příslušníků sboru 40,6 roku. Podle Vlčka by bylo optimální, kdyby věková struktura sboru dosahovala v průměru 35 let. "Musíme si uvědomit, že činnost hasičů velmi úzce souvisí se zdravotní způsobilostí, s fyzickou způsobilostí zejména výjezdových hasičů. Na druhé straně musí být vytvořen předpoklad pro to, že starší zkušení budou mít prostor předat znalosti, informace, zkušenosti těm novým," řekl.