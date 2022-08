Hasiči mají požár v Českém Švýcarsku pod kontrolou, pokračují v požárním útoku

Požár v Českém Švýcarsku se přes noc dál nerozšířil. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Hasiči oheň v pondělí večer lokalizovali a mají ho pod kontrolou. Na místě je teď přes tisíc hasičů z celé republiky a i dnes pokračují v požárním útoku. S likvidací ohně pomáhá víc než 340 kusů požární techniky, přes 10 vrtulníků a 4 hasící letadla.

Infrastruktura v soutěskách řeky Kamenice na Hřensku je i přes rozsáhlý požár v pořádku. Českému rozhlasu to řekl mluvčí národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. Přístaviště, lodě nebo restaurace nad Edmundovou soutěskou oheň nijak významně nepoškodil. Strážci parku se tam dnes vydali poté, co se hasičům podařilo dostat požár pod kontrolu. Postupně procházejí všechna zasažená místa. Geologové ale budou muset podle Salova posoudit stav příkrých skal a taky soutěsek, ty totiž můžou být nejvíc poškozené. Kdy by se do oblasti mohli vrátit turisté, zatím podle něj není jasné. Správci teď čekají, až hasiči požár úplně uhasí a oblast jim předají. Do obnovy lesa správci parku podle Salova nebudou zasahovat.