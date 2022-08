Hasiči z poloviny uhasili požár v Hřensku, s vodou se dostali na hranice s Německem

Hasiči dál pokračují ve zmenšování plochy požáru v Národním parku České Švýcarsko. Zatím se ji podařilo zmenšit na necelých 500 hektarů, tedy půlku z původních 1000 hektarů. S vodou se ve středu hasiči dostali na hranice s Německem a propojili se s německými kolegy. Německé vrtulníky operativně přelétají přes dané území. Dnes na místě zasahuje pět vrtulníků a dvě letadla ze Švédska. Nejkritičtější místa zůstávají v okolí Pravčické brány. Do národního parku míří ze všech krajů osobní termokamery pro hasiče a speciální vaky, které mají hasiči na zádech a vejde se do nich 20 litrů vody. Vydávají se s nimi pěšky na místa skrytých ohnisek. Novinářům to řekl mluvčí hasičů Martin Kavka.

Zásah hasičů v Národním parku České Švýcarsko bude nejspíš stát stovky milionů korun. Uvedl to generální ředitel Hasičského sboru Vladimír Vlček. Náklady podle něj ještě není možné vyčíslit přesně. Jen nasazení jednotek ale vyjde až na 20 milionů korun denně. V parku začalo hořet 24. července a postupně oheň zasáhl plochu více než 1000 hektarů. Hasiči plameny dostali pod kontrolu po devíti dnech. Při požáru zasahovala až tisícovka profesionálních i dobrovolných hasičů a stovky kusů hasičské techniky.