Hasiči zkropili vodou Národní divadlo, připomněli tak 140 let od jeho požáru

Národní divadlo (ND) se dnes po 140 letech znovu ocitlo pod proudem vody z hasičských stříkaček. Historická budova tentokrát nehořela, instituce pouze ukázkou zásahu hasičů připomněla přihlížejícím lidem výročí požáru z 12. srpna 1881. K vidění tak byl působivý kontrast mezi aktuální a starou technikou používanou k hašení ohňů.

Před těmi 140 lety to hasiči trochu nestihli, komentoval dnešní ukázku hasičských dovedností ředitel ND Jan Burian. Zástupci hasičů ale jeho slova mírnili. Nemusí být pravda, že uhasíme vždy všechno, upozornil nový generální ředitel sboru Vladimír Vlček. Dokážeme zde být velmi rychle do čtyř minut od vyhlášení poplachu. Přeji si ale, abychom zde zasahovat nemuseli, doplnil šéf pražských hasičů Luděk Prudil s tím, že v budově zejména v jejím podzemí jsou pro likvidaci požáru složité podmínky.

Národní divadlo vyhořelo jen dva měsíce po svém otevření, které se konalo u příležitosti návštěvy následníka rakousko-uherského trůnu Rudolfa s novomanželkou Stefanií. V budově se pak přes léto pracovalo na jejím dokončení, mimo jiné klempíři na střeše montovali hromosvod. Podle oficiální verze mohli za požár právě dva pomocní klempíři, a to kvůli špatně uhašenému dřevěnému uhlí vysypanému do plechového žlabu. Soud jim následně uložil jen symbolické tresty za nedbalost. Okamžitě po požáru začala sbírka peněz na obnovu divadla. Za 47 dní se sešlo přes jeden milion zlatých od jednotlivců, obcí, šlechty i od císaře Františka Josefa I. a 18. listopadu 1883 byla budova podruhé slavnostně otevřena.