Hasičům se podařilo zmenšit plochu zásahu v Českém Švýcarsku asi o pětinu

Hasiči v Českém Švýcarsku postoupili blíž k ohniskům. Plocha zasažená požárem se postupně snižuje. Řekla to mluvčí hasičů Martina Götzová. Podle ni se hasičům podařilo zmenšit celkovou plochu zásahu zhruba o pětinu. Teď se pohybují na přibližně 2800 hektarech. Celkově je zásah podle mluvčí rozdělený do čtyř sektorů. Ohněm zasažená plocha činí asi 1060 hektarů, hasiči ale zasahují na mnohem větší ploše okolo požářiště. Jde o takzvanou vnější zónu požáru. V Hřensku nyní zasahuje na 750 hasičů z celé republiky. Předpokládá se, že takto masivní nasazení hasičů potrvá ještě několik příštích dní. Hasiči v neděli také ukončili evakuaci Vysoké Lípy, kam se mohli vrátit lidé. O možném návratu obyvatel do dalších obcí zatím hasiči podle Götzové neuvažují. Při zásahu se v neděli lehce zranilo šest hasičů, celkem jich záchranáři ošetřili už 47. Do hašení byla v neděli nasazena veškerá letecká technika, tedy šest vrtulníků a pět letadel.

Les v národním parku začal hořet před týdnem v neděli a požár se rozšířil i přes hranice do Saska.