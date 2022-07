Hasičům se v Českém Švýcarsku daří zmenšovat plochu zasaženou požárem

Hasičům se díky velkému nasazení daří zmenšovat plochu požáru v Českém Švýcarsku. Řekla to mluvčí hasičů Martina Götzová. Jednotky podle ní aktuálně postupují od jihu k severu a zkracují plochu, ve které zasahují. Hasiči tak díky tomu ukončili evakuaci Vysoké Lípy, kam se můžou vrátit lidé. O možném návratu obyvatel do dalších obcí zatím hasiči podle Götzové neuvažují. Při zásahu se dnes lehce zranili dva hasiči, celkem jich záchranáři ošetřili už 41. Do hašení je dnes nasazena veškerá letecká technika, tedy šest vrtulníků a pět letadel.

Les v národním parku začal hořet před týdnem v neděli a požár se rozšířil i přes hranice do Saska. Podle satelitních snímků požár zasáhl území o rozloze 1060 hektarů.