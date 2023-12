Havel dokázal lidi přesvědčit, že nejdůležitější je svoboda, řekl Vystrčil

Václav Havel dokázal ostatní lidi přesvědčit, že nejdůležitější je svoboda. Je třeba si připomínat hodnoty, které bývalý prezident zdůrazňoval, jako je boj za svobodu, svědomí, zodpovědnost a láska k vlasti. Novinářům to dnes řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Společně s dalšími zástupci horní komory u příležitosti 12. výročí Havlova úmrtí položil květiny a zapálil svíčku u hrobky Havlových na Vinohradském hřbitově v Praze. První český prezident Václav Havel zemřel na své chalupě na Hrádečku 18. prosince 2011 ve věku 75 let.

Podle senátora Pavla Fischera (nezávislý) byl Havel mimořádně inspirativní osobností. "V konkrétních politických krizích a úkolech, které musel řešit, dokázal mluvit tak, že je to srozumitelné i s odstupem deseti nebo 20 let času," řekl Fischer. Bývalý prezident podle něj dokázal rozlišovat mezi tím, co je důležité a co ne.

Lidé si dnes Havla během dne připomenou také na Hrádečku, v 18:00 pak v Praze z náměstí Václava Havla vyrazí vzpomínkový průvod směrem na Hradčanské náměstí.