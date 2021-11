Havlíček: Prodejci ze zrušených vánočních trhů dostanou vyšší náhrady

Prodejci a provozovatelé zrušených vánočních trhů dostanou vyšší náhrady, uvedl dnes na twitteru ministr průmyslu a obchodu v demisi Karel Havlíček (ANO). Kompenzace by se měly pohybovat od 30 do téměř 100 procent, řekl ministr v České televizi (ČT). Dohoda se zástupci profesních svazů by podle Havlíčka měla být v neděli. Vláda v demisi nařídila uzavření adventních trhů od pátečních 18:00 jako opatření proti šíření koronaviru. Rozhodnutí čelí kritice trhovců, provozovatelů trhů i některých měst.

"Provozovatelé vánočních stánků a adventních trhů dosáhnou na vyšší kompenzace. Se zástupci profesních svazů již připravujeme jejich parametry, v neděli večer chceme mít finální dohodu, v pondělí zveřejníme," napsal Havlíček na https://twitter.com/KarelHavlicek_/status/1464596267108024321 twitteru . Podporu podle něj dostane každá omezená nebo zavřená provozovna.

Z uzavření venkovních vánočních nebo adventních trhů má výjimku prodej vánočních stromků nebo kaprů. Farmářské trhy zůstaly povoleny, není tam ale možné konzumovat alkohol ani jídlo. Kritici vládního opatření poukazují mimo jiné na ponechání provozu farmářských trhů, které se přitom někdy konají na stejném místě jako vánoční trhy. Město Most proto pořádání vánočních trhů nahradilo zimními farmářskými trhy.