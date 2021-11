Havlíček: S covidem se musíme učit fungovat, uzavření provozů by nemělo nastat

S covidem se podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) musí společnost učit fungovat. Situaci by se mělo dařit řešit přes režimová opatření, nikoliv další uzavření provozů. Ke zvládnutí pandemie není podle něj jiná cesta než přimět všechny, aby se dali očkovat. Havlíček to řekl na kongresu na podporu pohostinství v ČR Horeka 112. Česká republika se podle něj dostala do další fáze pandemie koronaviru, je to ale jiné než před rokem, kdy nebyla dostupná vakcína. Vládní představitelé tak podle něj slíbili, že další uzávěry nenastanou. Věří tomu, že ani kabinet v novém složení k takovému kroku nepřistoupí. Cestou z problému kromě maximální proočkovanosti je podle Havlíčka i to, že se všichni naučí prokazovat bezinfekčnost při využití různých služeb.