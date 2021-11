Havlíček: Stát dá na elektromobilitu do roku 2030 celkem 34 miliard

Stát podpoří rozvoj elektromobility do roku 2030 celkem 34 miliardami korun. Většina prostředků bude určena na rozvoj dobíjecí infrastruktury. Během zahájení veletrhu e-Salon to uvedl ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček. Vedle dotací stát chystá i nepřímou podporu, která zahrnuje kvóty pro nákup elektromobilů ve státní sféře, výhodnější odepisování. "Na přelomu roku by měl odstartovat dotační program na nákup elektrických vozů pro podnikatele. Financovaný bude z Národního plánu obnovy," uvedl Havlíček. Podle tajemníka Svazu dovozců automobilů Josefa Pokorného je Česko zatím z hlediska prodeje elektromobilů až na 20. místě v Evropě. Za leden až říjen se v Česku prodalo 2021 elektromobilů, což je o sedm procent více, než ve stejném období loni. Lépe se dařilo hybridním vozům, jejich odbyt stoupl o 97 procent na 18.641 aut.