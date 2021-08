Havlíček: Tendr na rozšíření Dukovan by mohlo MPO stihnout vypsat ještě letos

Tendr na dostavbu Dukovan by mohlo ministerstvo průmyslu a obchodu vypsat ještě do konce roku. V české televizi to řekl ministr Karel Havlíček za hnutí ANO. Podle něj bude záležet na doručení bezpečnostních dotazníků od firem, které se tendru účastní. Čas na to mají do konce listopadu. Tendru se po vyřazení firem z Ruska a Číny účastní kanadsko-americká, francouzská a jihokorejská firma. Speciální zákon o dostavbě budou podle Havlíčka poslanci schvalovat v září. Cena výstavby se podle něj pohybuje mezi 140 a 160 miliardami korun.