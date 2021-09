Havlíček: Tendr na stavbu nového bloku Dukovan by mohl začít ještě letos

Tendr na stavbu pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany může začít už letos a připravila by ho současná vláda hnutí ANO a ČSSD. V rozhovoru pro Český rozhlas to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček. Až dosud přitom opakoval, že oficiální spuštění výběrového řízení bude až na novém kabinetu. Do konce listopadu mají uchazeči z Francie, Jižní Korey a Spojených států odevzdat ČEZU vypracované bezpečnostní dotazníky, které následně vyhodnotí bezpečnostní složky. Tendr by pak měl být podle Havlíčka vyhlášený bezodkladně - tedy i v případě, že ještě nebude u moci nová vláda. Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky by ale měla tendr spustit až příští vláda. Petr Gazdík z hnutí Starostové a nezávislí zdůrazňuje, že před vypsáním tendru je nutná domluva vlády s opozicí.