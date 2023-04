Havlíček: Změny v obchodování s emisními povolenkami jsou proinflačním opatřením

Možný konec vydávání bezplatných emisních povolenek v průmyslu do roku 2034 a zpoplatnění emisí z vytápění budov a silniční dopravy od roku 2027 je podle bývalého ministra průmyslu a obchodu a dopravy Karla Havlíčka (ANO) proinflačním opatřením. Řekl to na dnešní tiskové konferenci stínové vlády ANO, které předsedá. Europoslanci daná opatření odsouhlasili v úterý.

Europoslanci odhlasovali také zavedení takzvaného uhlíkového cla na hranicích při dovozu železa, hliníku, hnojiv nebo elektřiny z třetích zemí. Opatření mají přiblížit EU k cíli snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o alespoň 55 procent oproti roku 1990. K jejich konečnému vstupu v platnost je ještě potřeba závěrečný souhlas členských zemí unie.

Evropský parlament podle Havlíčka definitivně odřízl evropský průmysl a "dotáhl horor českého předsednictví do konce". Výsledkem podle něj bude méně emisních povolenek v oběhu a očekávat tak lze růst jejich cen. "To dopadne na průmysl i spotřebitele, je to proinflačního charakteru," poznamenal.