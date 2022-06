Havlíčková ovládla juniorku Roland Garros

Česká tenistka Lucie Havlíčková vyhrála juniorské Roland Garros. V dnešním finále porazila dvakrát 6:3 Solanu Sierraovou z Argentiny a navázala na loňský titul krajanky Lindy Noskové.

Havlíčková proti nenasazené soupeřce potvrdila roli turnajové devítky a se Sierraovou si poradila za 74 minut. Sedmnáctiletá tenistka TK Sparta Praha si připsala první úspěch na grandslamu a French Open ovládla jako pátá Češka v historii.

Proti Sierraové čekala těžký duel. Sedmnáctiletá Argentinka předtím vyřadila Brendu Fruhvirtovou nebo Nikolu Bartůňkovou. "Moje taktika byla jít na kurt a užít si to. Sierru jsem neznala a neviděla jsem ji tu hrát. Ptala jsem se i ostatních českých holek, které s ní hrály. Čekala jsem těžký zápas, znovu na tři sety a připravovala se na to. Hrála jsem ale dobře, rychle a vyplatilo se to. Nakonec to bylo jen na dva sety," doplnila Havlíčková. Jako jedna z prvních jí gratulovala dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra Kvitová.