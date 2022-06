Hejtman Červíček: Uzavření centra pomoci Ukrajině v Praze je projevem slabosti státu

Uzavření Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) v Praze je podle hradeckého hejtmana Martina Červíčka (ODS) kosmetickým řešením, které nic neřeší a navíc podkopává strategii ČR při řešení uprchlické krize. Krok označil za projev slabosti státu, který nemělo ministerstvo vnitra dopustit. Umožní to podle něj dvojkolejný nesystémový přístup. Červíček je jedním z hejtmanů, kteří rozhodnutí Prahy kritizují. Pražské KACPU je uzavřeno od čtvrtka. "Jsem velkým kritikem, že pražské KACPU zavírá. Není to řešení. Jestli připouštíme rozdílnost v jednotlivých krajích, tak odcházíme od systému," řekl Červíček. Upozornil, že ze zákona povinnost registrovat uprchlíky v Praze i tak přetrvá. "Proto jde o kosmetické řešení. Dané složky je budou nadále registrovat ve svých kancelářích. Jen to přinese další zmatky, nehledě na to, že Praha se i nadále bude muset podílet na součinnosti v souvislosti s hledáním ubytování pro uprchlíky," řekl.

Vedení Prahy o uzavření rozhodlo již dříve kvůli přeplněnosti metropole a nedostatečným kapacitám. Centrum bude zavřeno na dobu neurčitou, na místě nyní funguje pouze informační služba. Praha trvá na přerozdělování uprchlíků rovnoměrně mezi kraje.