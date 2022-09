Hejtman Kuba (ODS): Fialův výrok o proruských silách na protestu byl nešťastný

Výrok premiéra Petra Fialy (ODS) o proruských svolavatelích sobotní demonstrace proti vládě byl podle hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby (ODS) nešťastný. Vláda by podle něj neměla podceňovat strach lidí ze současného zdražování a energetické krize a měla by jim dát jasně najevo, že je situací provede. Kuba to dnes řekl v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. Fialův výrok kritizovali také poslankyně ANO Jana Mračková Vildumetzová a poslanec SPD Jan Hrnčíř.

Na protivládní demonstraci se na Václavském náměstí v Praze sešlo podle policie kolem 70.000 lidí. Premiér Fiala v reakci na to novinářům řekl, že je jasné, že se v Česku objevují dezinformační proruské kampaně a někdo jim podléhá. Dodal, že každý má právo vyjádřit své postoje a demonstrovat. "Interpretace událostí, které jsem já měl zatím možnost vidět, ukazují na silně proruské postoje, a podle mě to neodpovídá tomu, co jsou zájmy České republiky a našich občanů," doplnil Fiala.