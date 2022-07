Hejtman: Stav nebezpečí kvůli požáru v Českém Švýcarsku zatím vyhlášen nebude

Stav nebezpečí kvůli požáru v Národním parku České Švýcarsko zatím podle hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera (ANO) vyhlášen nebude. Hasiči zásah zatím zvládají svou technikou a svými silami. Nejvíc jednotek je aktuálně u obce Mezná, kde úplně shořely tři budovy, další dvě oheň poškodil částečně. Požár se podle hejtmana zatím dál nešíří, situaci může ještě ovlivnit počasí. Hejtman to řekl na dotaz ČTK po dnešním jednání krajské bezpečnostní rady. O vyhlášení stavu nebezpečí by rozhodl, kdyby hasiči situaci nezvládali, musela by se povolat armáda a bylo by ohroženo větší množství lidí. "To v tomto případě není, protože hoří převážně les," doplnil Schiller. Vyhlášení stavu nouze bude hejtman znovu projednávat večer, pokud se situace nezlepší.

Rozsáhlý požár v NP České Švýcarsko vypukl v neděli ráno, v pondělí se kvůli větru začal dále šířit. Česko kvůli tomu požádalo o zahraniční pomoc. Podle velitele zásahu Martina Laníčka hoří zhruba 30 hektarů.