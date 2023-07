Hepatitidou se ročně nakazí stovky lidí, zájem o očkování stoupá

Hepatitidou se ročně nakazí stovky lidí v Česku. Proti tomuto infekčnímu onemocnění chrání očkování. Zájem o něj po výrazném propadu v době covidové pandemie nyní opět roste. Vyplývá to z údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). VZP údaje zveřejnila v tiskové zprávě u příležitosti Světového dne hepatitidy, který připadá na 28. července.

VZP je největší zdravotní pojišťovna, jejími klienty je zhruba 60 procent populace. Loni se s některým z typů hepatitidy léčilo 11 280 klientů VZP, podobně jako v předcházejících letech. Hepatitida má několik typů, označují se písmeny A, B, C, D, E. Nejvíce klientů VZP, a to 9130, má chronickou hepatitidu, do které může přejít typ B a C. Chronická hepatitida je taková infekce, která trvá déle než půl roku. Může vyvolat cirhózu nebo nádor jater. Pacient ale může být zcela bez příznaků a nemoc může být zjištěna zcela náhodně anebo až když má člověk zdravotní komplikace.

Náklady na léčbu pojištěnců VZP, kteří se léčí s některým typem žloutenky, loni překročily 900 milionů korun.

Lidé se mohou nechat očkovat proti hepatitidě A a B. Očkování není povinné. Zájemci si jej musí zaplatit, pojišťovny jim ale pak na vakcinaci přispívají.