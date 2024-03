Herec Kaiser dostane za tvrzení o příbuzenství se Zápotockým od vydavatele deníku Blesk odškodné

Herec Oldřich Kaiser dostane od vydavatelství Czech News Center /ček ňůs sentr/ odškodnění za mylnou informaci o herci v deníku Blesk. Potvrdil to Nejvyšší soud. Vydavatelství musí Kaiserovi zaplatit 400 tisíc korun za to, že Blesk psal před šesti lety o hercově příbuzenském vztahu s československým komunistickým prezidentem Antonínem Zápotockým. Městský soud v Praze už před dvěma lety pravomocně rozhodl, že vydavatelství za to musí Kaiserovi zaplatit. Dovolání tehdy podaly obě strany sporu. Verdikt ale zůstal stejný, Nejvyšší soud nenašel důvod ho měnit.