Herečka Jiřina Bohdalová na dětském festivalu převzala cenu Zlatá buřinka

Herečka Jiřina Bohdalová převzala na Dětském filmovém a televizním festivalu Oty Hofmana v Ostrově cenu Zlatá buřinka. Herečku, oceněnou za zvláštní přínos v oblasti dětského filmu, přišly pozdravit na náměstí Míru před ostrovský kulturní dům stovky lidí. Jiřina Bohdalová před zaplněným náměstím zavzpomínala na postavy z večerníčku Pohádky z mechu a kapradí, které namluvila. „Jela jsem nedávno autem a pustila jsem si Křemílka a Vochomůrku. A řekla jsem si, že jsem to dělala dobře. Jsem na to pyšná,“ řekla za jásotu přihlížejících. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově pokračuje až do pátku. Připomene padesát let od premiéry pohádky Tři oříšky pro Popelku a čtyřicet let od vzniku seriálu Návštěvníci.